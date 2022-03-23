НБУ заключил с Польшей валютный своп на 1 миллиард долларов
Нацбанк Украины и Нацбанк Польши подписали договор об совершении сделки валютный своп гривна/доллар США в объеме до 1 млрд долл. США в эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Трудно переоценить помощь и поддержку, оказываемую Национальным банком Польши. Полученные средства в рамках валютного свопа позволят увеличить международные резервы и поддержать макрофинансовую устойчивость Украины. Мы благодарим коллег за сотрудничество и за предоставленный кредит доверия!", – заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.
Решение о проведении валютного свопа из Украины было принято правлением Национального банка Польши в первый день нападения РФ на Украину – 24 февраля 2022 года.
С этого момента началась активная подготовка и урегулирование технических моментов для проведения соответствующей операции, говорят в НБУ.
21 марта 2022 вступил в силу договор об осуществлении валютного свопа гривна/доллар между центробанками Украины и Польши. Срок действия сделки – 1 год с возможностью пролонгации.
Валютный своп – валютная операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т.п.) при заключении договора.
Экономическая правда
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