McDonald's в США временно закроет офисы для подготовки сокращений

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's временно закрывает свои офисы в США на этой неделе, поскольку готовится сообщить сотрудникам компании об увольнении в рамках более широкой реструктуризации компании.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

На прошлой неделе некоторые международные сотрудники получили внутреннее электронное письмо, в котором McDonald's попросил их работать дома с понедельника по среду, чтобы он мог принимать кадровые решения виртуально.

Сколько сотрудников уволят пока неизвестно.

"В течение недели, начиная с 3 апреля, мы обнародуем ключевые решения, связанные с ролями и уровнями персонала в организации", - говорится в сообщении компании.

Также компания попросила сотрудников упразднить все личные встречи с продавцами и другими сторонними сторонами в штаб-квартире.

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Американская Walt Disney на прошлой неделе приступила к сокращению 7 тысяч работников.