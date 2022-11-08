Німецька поліція провела обшуки у відділеннях UBS, пов’язаних з олігархом Усмановим   

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У ході розслідування щодо підозрюваного у відмиванні грошей російським олігархом Алішером Усмановим німецькі правоохоронці обшукали відділення банку UBS у Франкфурті та Мюнхені.

Про це повідомляє Reuters.

За словами речника прокуратури Франкфурта, розміри відмивання грошей становлять десятки мільйонів євро. Він додав, що обшуки проводилися в банках з рахунками, пов'язаними з Усмановим.

Німецька поліція, яка розслідує звинувачення Усманова у відмиванні грошей, вже обшукала розкішну моторну яхту на півночі Німеччини.

Співробітники генеральної прокуратури у Франкфурті та федеральної кримінальної поліції разом із прокуратурою Мюнхена також провели обшук двох об’єктів нерухомості в Місбаху, південна Баварія, у рамках розслідування.

Обвинувачений підозрюється в організації у 2017-2022 роках кількох операцій з метою приховати їх походження, повідомили в прокуратурі.

Прессекретар Усманова категорично відкинув ці звинувачення, назвавши їх необґрунтованими, неправдивими та наклепницькими.

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Нагадаємо:

Німецька поліція проводить обшук у баварському маєтку одного з найбагатших російських олігархів Алішера Усманова.