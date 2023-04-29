Horizon привлекла 254 миллиона долларов для инвестирования в украинские компании

Американская компания Horizon Capital смогла привлечь 254 млн долларов для инвестиций в украинские компании через свой фонд Horizon Capital Growth Fund IV.

Об этом сообщает пресс-служба Horizon Capital.

Промежуточный этап закрытия фонда состоялся 28 апреля в Киеве. Отмечается, что привлеченная сумма, которая превысила целевой размер нового фонда в 250 млн долларов, демонстрирует высокий уровень заинтересованности инвесторов привлекательными возможностями в быстрорастущих, высокоэффективных технологических и экспортно-ориентированных компаниях, в том числе в секторах легкой и пищевой промышленности, сфере инновационных потребительских товаров, финтеха и тому подобное.

"Сегодня Horizon Capital и наша уважаемая группа инвесторов вошли в историю как первый и крупнейший фонд, собранный с начала полномасштабного вторжения.

Для некоторых международных инвесторов HCGF IV стал первой инвестицией в Украину с начала полномасштабного вторжения и открывает путь для миллиардов долларов финансирования еще многих достойных проектов в стране", - рассказала основательница и главный исполнительный директор компании Елена Кошарна.

Ожидается, что инвестиции Фонда будут способствовать устойчивости Украины и ее экономическому росту благодаря, в частности, созданию новых рабочих мест, расширению базы налогообложения, увеличению доступа к капиталу для малого и среднего бизнеса и содействию гендерному равенству.

Напомним:

Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка, выделила 30 млн долларов для инвестиций в Украину и Молдову.

В ведомстве отметили, что средства будут направлены через целевой фонд общим объемом в 200 млн долларов, которым руководит американо-украинская инвестиционная компания Horizon Capital.