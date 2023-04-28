Кабмин привлечет дополнительные средства на гранты "єРобота" для бизнеса

Государство уже выплатило предпринимателям по программе грантов "єРобота" 2,4 миллиарда гривен и дополнительно привлечет средства для поддержки бизнесов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

"Привлекаем еще 1,3 млрд грн от Государственного центра занятости для поддержки бизнеса по программе "єРобота". Соответствующее решение было принято на заседании правительства", – написал он.

Средства будут направлены, в частности, на бизнес-ранты, работающие в области переработки.

"Это открывает перспективу роста доли несырьевого экспорта и увеличения притока валютной выручки в страну", - добавил Шмигаль.

Глава правительства отметил, что от старта программы "єРобота" государство уже выплатило более 4 тыс грантов на сумму 2,4 млрд грн и больше всего из них - именно на развитие перерабатывающих предприятий.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Кабмин предусмотрел в 2023 году на программу микрогрантов "Собственное дело" 1,8 млрд грн – это позволит выдать украинцам более 7000 микрогрантов на начало и развитие бизнеса.

Экономическая правда