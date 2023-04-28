Крупнейший в мире суверенный фонд призывает к регулированию искусственного интеллекта

Глава Норвежского суверенного фонда Николай Танген призывает правительства ускориться с регулированием искусственного интеллекта.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Норвежский суверенный фонд является крупнейшим в мире, он управляет капиталом в 1,4 трлн долл и владеет около 1,5% акций всех компаний, акции которых котируются на бирже.

Исполнительный директор фонда Танген заявил, что считает недостаточным регулирование сектора искусственного интеллекта, и что он считает нужным принять новые правила, регулирующие использование ИИ:

"Мы считаем, что органы власти и правительства должны регулировать. Мы пока не видим, чтобы регулирование появилось".

Фонд является крупным инвестором в такие технологические компании, как Apple, Alphabet, Nvidia и Microsoft, которые стремятся использовать ИИ для трансформации своего бизнеса.

По словам Тангена, в августе фонд обнародует набор стандартов, которые он хочет видеть у компаний, использующих ИИ. Это позволит включить их в стандарты инвестирования фонда, которые фактически являются эталонными для устойчивых инвестиций в Европе.

Сейчас правительства во всем мире пытаются решить, стоит ли регулировать ИИ, и если да, то как именно. ЕС разрабатывает, как считается, самые жесткие на сегодняшний день правила.

Также Танген рассказал, как фонд использует ИИ в своей деятельности. Например, он использует модели искусственного интеллекта, чтобы предсказать, когда в течение дня, месяца или квартала следует разместить капитал.

"Таким образом, вы можете уменьшить количество сделок, и в этом также есть огромная экономия", - сказал он, добавив, что это не означает полный автопилот: "Мы следим за процессами. Это не то, что мы отдаем фонд в руки роботов и говорим: "Увидимся позже".