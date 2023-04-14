Європарламент готує жорсткі вимоги щодо використання штучного інтелекту – FT

Європарламент готує нові жорсткі заходи щодо використання штучного інтелекту, в тому числі змусить розробників чат-ботів повідомляти, чи використовують вони матеріали, захищені авторським правом.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з цим процесом.

За словами співрозмовників, знайомих з процесом, депутати Європарламенту в Брюсселі близькі до узгодження низки пропозицій, які стануть частиною європейського закону про штучний інтелект - масштабного набору нормативних актів щодо використання ШІ.

"Серед заходів, які, ймовірно, будуть запропоновані парламентарями, - зобов'язання розробників таких продуктів, як ChatGPT від OpenAI, декларувати, чи використовується захищений авторським правом матеріал для навчання їхніх ШІ-моделей, що дозволить творцям контенту вимагати оплату.

Депутати Європарламенту також хочуть, щоб відповідальність за зловживання програмами штучного інтелекту покладалася на розробників, таких як OpenAI, а не на менші компанії, які їх використовують", - пише FT.

Однією зі спірних пропозицій євродепутатів є заборона на використання розпізнавання облич у громадських місцях за будь-яких обставин. Очікується, що країни-члени ЄС під тиском своїх місцевих поліцейських сил будуть виступати проти повної заборони біометрії, кажуть джерела, які безпосередньо знайомі з ходом переговорів.

Досягнення згоди між депутатами Європарламенту, які вже майже два роки ведуть боротьбу за заходи щодо контролю над штучним інтелектом, має вирішальне значення для початку більш широких переговорів щодо закону про штучний інтелект.

Запропонований закон міститиме одні з найжорсткіших правил щодо розвитку штучного інтелекту і з'явився на хвилі зростаючого занепокоєння щодо потенційних зловживань технологією, додає газета.

Після того, як парламент узгодить свою позицію, держави-члени, Європейська комісія та депутати Європарламенту спільно розроблять остаточний варіант законопроєкту, щоб ухвалити його до кінця поточної каденції Європарламенту в 2024 році.

Економічна правда