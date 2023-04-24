НБУ перекаже в бюджет рекордний прибуток

Голова Національного банку Андрій Пишний і прем'єр-міністр Денис Шмигаль нбу

Національний банк перекаже до державного бюджету найбільшу в своїй історії суму частини прибутку до розподілу – 71,87 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Рада Національного банку затвердила Консолідований звіт про управління та Консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2022 рік.

За підсумками 2022 року прибуток до розподілу Національного банку становив 91 млрд грн. З неї 71,87 млрд грн буде спрямовано до Державного бюджету України, а 19,2 млрд грн – в загальні резерви Національного банку.

Станом на 31 грудня 2022 року валюта балансу Національного банку становила 1,959 трлн грн (у 2021 році – 1,377 трлн грн).

Зобов’язання Національного банку станом на 31 грудня 2022 року становлять 1,63 трлн грн, що становить 83% валюти балансу (пасивів).

Збільшення розміру власного капіталу Національного банку у 2022 році майже удвічі – з 166,9 млрд грн до 328,2 млрд грн – відбулось за рахунок зростання резервів переоцінки, що зумовлене переважно зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Фінансовий результат Національного банку за 2022 рік становив 232,3 млрд грн.

Економічна правда