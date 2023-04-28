Послы G7 встретились с ОП поговорить о налоговой реформе

Послы стран Большой Семерки встретились с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой и обсудили потенциальную налоговую реформу в Украине.

Об этом сообщает представительство послов G7 в Twitter.

"Послы G7 встретились с Ростиславом Шурмой, заместителем председателя Офиса президента, чтобы обсудить потенциальную налоговую реформу в Украине и ее влияние на налоговые поступления, конкурентоспособность и коррупцию. Послы G7 подчеркнули важность продолжения сотрудничества с МВФ", - проинформировали послы.

Напомним, что в рамках новой программы сотрудничества с Украиной, МВФ отметил избежание новых мер, которые могут привести к снижению налоговых поступлений. В частности, речь идет о введении новых налоговых льгот по уплате отдельных налогов.

Сейчас в украинской власти образовалось крыло сторонников радикальной налоговой реформы, предусматривающей значительное снижение ставок ключевых налогов - налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц - до 10% каждый.





