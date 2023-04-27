Минус 200 миллионов долларов: в Минфине спрогнозировали убытки государственного зернотрейдера в 2023

Даже если ГПЗКУ (Государственная продовольственно-зерновая корпорация) выполнит свой финансовый план на 2023 год, то получит убытки в размере 197,4 миллиона долларов.

Об этом говорится в письме первого замминистра финансов Дениса Улютина на Кабинет министров, в котором тот предупреждает о ключевых рисках бюджета на 2023 год. Документ есть в распоряжении ЭП.

В декабре 2012 года ГПЗКУ в рамках договоренностей на уровне украинского и китайского правительств взяла у китайского Эксимбанка 1,5 млрд долл кредита на поставку украинского зерна в Китай. Финансовым гарантом по этому займу выступило украинское правительство.

С момента создания государственного зернотрейдера ГПЗКУ и получения им китайского кредита госпредприятие упоминается в основном в контексте коррупционных сделок, краж и миллиардных убытков.

За месяц до вторжения россиян ГПЗКУ находилась в преддефолтном состоянии. Однако тогда правительству пришлось выплатить китайцам по кредиту 2,5 млрд. грн. Однако на этом история кредита не окончилась.

В 2022 году ГПЗКУ договорился с китайским кредитором о пересмотре условий кредитного договора – 21 декабря в него внесли изменения в части отсрочки процентных платежей на три года.

Вместе с тем в письме замглавы Минфина подчеркивает, что ГПЗКУ продолжает нести убытки, поэтому существует высокая вероятность того, что даже после окончания льготного периода государству, скорее всего, придется выполнять свои обязательства как гаранта и платить китайцам деньги из бюджета.

Даже если госпредприятие выполнит свой финансовый план на 2023 год, то получит убытки в размере 197,4 млн. долларов, констатирует чиновник.

"При этом финансовый план ГПЗКУ и 2023 год и план мер по выходу на безубыточную деятельность отсутствуют", – отмечается в письме.

Напомним:

История ГПЗКУ началась 11 августа 2010 с постановления правительства Николая Азарова.

Корпорацию создали вместо убыточной и погрязшей в долгах государственной компании "Хлеб Украины", которая распродала остатки, взяла деньги из бюджета и обанкротилась. Корпорация получила от "Хлеба" элеваторы, заводы и 150 тыс. га земли.

Во время очередного бюджетного кризиса, в конце 2012 года, украинские власти договорились с Китаем о получении кредита на 1,5 млрд долл., поступившем на счета ГПЗКУ.

Тогда Экспортно-импортный банк Китая и ГПЗКУ подписали два кредитных договора, каждый – на 1,5 млрд. дол.

Один из них – на финансирование закупки зерна. Украинский зернотрейдер должен был поставлять в Китай ежегодно около 5 млн. тонн зерна для его продажи китайскому национальному импортеру – компании ССЕС.

Именно этот договор и стал основой всех коррупционных скандалов и споров с китайской стороной, которые сопровождали деятельность государственного зернотрейдера все эти годы.

Более подробно в статье: Дефолт трех президентов и пяти правительств: как зерновая госкорпорация оставила украинцам долг на миллиард долларов.