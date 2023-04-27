Обломки Starship повредили частные дома и окружающую среду: в США проведут расследование

Правительство США приостановило полет ракет Starship компании SpaceX после заявлений о том, что первый запуск ракеты со взрывоопасным веществом повредил обломками дома и места обитания животных, которым грозит исчезновение.

Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

Федеральное управление гражданской авиации США запретило SpaceX производить любые дальнейшие запуски, пока оно не завершит "расследование несчастного случая" тестового запуска Starship 20 апреля.

Неудачный полет массивной ракеты начался с пробивки кратера в бетоне под стартовой площадкой и закончился, когда ракета взорвалась примерно через 4 минуты.

"FAA будет контролировать расследование аварии испытательной миссии Starship/Super Heavy", - написали представители FAA.

Пыль и мусор от испытания посыпались на жителей города Порт-Изабель (штата Техас), расположенном примерно в 10 км от стартовой площадки и на пляж Бока-Чика, которые являются местом гнездования исчезающих животных, в том числе птиц и морских черепах.

Директор отделения защиты окружающей среды Sierra Club Дэйв Кортез рассказал, что жители Порт-Изабель сообщали о разбитых окнах на своих предприятиях и похожих на пепел частицы, покрывающие их дома и школы.

Стартовая площадка SpaceX также получила значительные повреждения, включая обугленный, скрученный металл и разбитый бетон. Сила двигателей ракеты пробила дыру в стартовой площадке и образовала кратер под ней.

Расследование аварии FAA является стандартной практикой, когда ракеты сбиваются с пути. Оно должно заключить, что Starship не влияет на общественную безопасность, прежде чем он состоится новый запуск ракеты.

Поскольку мусор распространился гораздо дальше, чем ожидалось, "план реагирования на аномалии" FAA также вступил в силу, а это значит, что SpaceX должен выполнить дополнительные "экологические меры", прежде чем повторно подать заявку на получение лицензии на запуск.

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Напоминаем:

Экспериментальная ракета Starship, разработанная компанией SpaceX, спустя четыре минуты после запуска взорвалась над Мексиканским заливом.