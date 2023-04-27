В Украине официально зарегистрировались более 4 тысяч волонтеров

С начала года реестр волонтеров Государственной налоговой службы продолжает стремительно расти, и на 19 апреля включал 4,3 тысячи человек.

Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

На 19 апреля в Налоговой зарегистрировались 4,3 тысячи человек как волонтеры, причем в 2023 году реестр продолжает быстро расширяться.

Так, с начала года в реестр волонтеров включено 1,6 тысячи человек. Это - 37 % от общего количества.

Как ранее сообщалось, в реестре волонтеров Государственной налоговой службы в 2022 году зарегистрировались 2383 украинцев, что более чем в восемь раз больше, чем за все время его существования.

Реестр волонтеров антитеррористической операции создан еще в 2014 году, однако до полномасштабного вторжения в нем было всего 320 человек.

Регистрация в Налоговой позволяет волонтерам не попасть под налогообложение донатов, ведь без нее ГНС может начислить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора на донаты. Кроме того, внесение в реестр волонтеров предотвращает риск попасть под финмониторинг и подвергнуться блокированию банковских счетов из-за подозрительности операций по картам;

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Напоминаем:

Юридически, донаты на ВСУ также являются "другими доходами граждан", а затем подлежат декларированию и налогообложению: 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

Декларирование доходов происходит по итогам года в следующем за отчетным году. То есть, в 2023 году продолжается кампания по декларированию доходов за 2022 год. Декларацию нужно подать до 1 мая 2023 года, а до 1 августа уплатить налоги с задекларированных в ней доходов.

Единственный легальный способ собирать донаты на свой личный счет и не платить с них налогов - зарегистрироваться в государственном Реестре волонтеров.