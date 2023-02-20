Реєстр волонтерів торік зріс у понад 8 разів, ніж за всі попередні роки

У Реєстрі волонтерів Державної податкової служби у 2022 році зареєструвались 2383 українців, що у 8,4 рази більше, ніж за весь час існування цього переліку.

Про це йдеться в даних Опендатабот.

На початок 2023 року ДПС нарахувала 2 699 волонтерів.

Реєстр волонтерів антитерористичної операції створено ще у 2014 році, й до повномасштабного вторгнення у ньому було лише 320 осіб.

В Опендатабот зазначають, що приблизно 70% реєстрацій волонтерів за 2022 рік припало на грудень.

Опендатабот

"Завершення звітного періоду спонукало 1653 громадян в останній місяць року убезпечити себе від проблем з податковою", – додають аналітики.

Серед причин, які спонукають волонтерів зареєструватись:

не потрапити під оподаткування донатів – без реєстрації в офіційному переліку, ДПС може нарахувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору;

не потрапити під фінмоніторинг та блокування рахунків від банку через підозрілість операцій по картках;

мати додатковий рейтинг довіри, оскільки існує велика кількість шахрайських схем з донатами та недобросовісних збирачів.

Для того щоб зареєструватись волонтером, треба подати заяву до ДПС за місцем реєстрації (паперову або електронну). В документі вказати ІПН та банківські реквізити волонтера. Включення до реєстру здійснюється за заявою протягом одного робочого дня.

Економічна правда