ОПЕК обвинил Международное энергоагентство в разжигании нестабильности на рынке нефти

Генсекретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обвинил Международное энергетическое агентство (МЭА) в разжигании нестабильности на энергетических рынках.

Об этом сообщает Financial Times.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис обвинил МЭА в перекладывании ответственности. Заявление произошло после предупреждения агентства, что неожиданное сокращение добычи, объявленное ранее нефтяным картелем, может привести к обострению инфляции.

Аль-Гаис также раскритиковал МЭА за препятствование инвестициям в новые нефтегазовые проекты.

"Если что-то и приведет к будущей волатильности, то это неоднократные призывы МЭА прекратить инвестировать в нефть", - заявил он.

В ОПЕК заявляют, что сокращение добычи ОПЕК "не направлено на цены на нефть", а сосредоточено "исключительно на рыночных основах и обеспечении жизненно важных инвестиций в нефтяную промышленность".

Напоминаем:

В МЭА предостерегают, что ситуация на нефтяном рынке может осложниться в ближайшие месяцы, поскольку сокращение добычи со стороны ОПЕК+ приведет к росту цен на нефть.

Саудовская Аравия и ряд других стран, которые входят в ОПЕК+, 2 апреля объявили о дальнейшем сокращении добычи нефти примерно на 1,16 млн баррелей в сутки





