Нафта злетіла на 8% після скорочення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту стрімко зросли після того, як ОПЕК+ раптово оголосила про скорочення видобутку нафти, що загрожує новим інфляційним поштовхом у світовій економіці.

Про це повідомляє Bloomberg.

West Texas Intermediate одразу злетіла на 8%, що стало найбільшим добовим зростанням за останній рік. Котирування ненадовго перетнули 81 дол за барель, після чого опустилися до 79,15 дол за барель на 9:00 за Києвом.

Brent також одразу після новин про скорочення видобутку зросла на 6,7% до 85,2 дол за барель, після чого дещо опустилася до 83,7%.

Вплив рішення ОПЕК+ швидко відчувся на світовому ринку. Goldman Sachs Group Inc. підвищив прогнози цін нафти на цей і наступний роки, трейдери сигналізують про очікування скорочення пропозиції, а на зазвичай спокійній азійській торговій сесії було укладено сотні тисяч контрактів.

Ф'ючерси на американський бензин також зросли на тлі інфляційних ризиків.

Білий дім заявив, що рішення ОПЕК+ було необдуманим. США додали, що працюватимуть з виробниками та споживачами, зосередившись на цінах на бензин.

Нагадуємо:

Саудівська Аравія та ряд інших країн, які входять до ОПЕК+, 2 квітня оголосили про подальше скорочення видобутку нафти приблизно на 1,16 млн барелів на добу