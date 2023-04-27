Международные резервы в конце года достигнут $35 миллиардов - прогноз НБУ

Учитывая объемы поступлений финансовой помощи от стран-партнеров, Национальный банк ожидает, что международные резервы Украины вырастут до 35 млрд долл в конце года.

Об этом известно из пресс-брифинга относительно решений правления НБУ по монетарной политике.

В этом году объем поступлений от международных партнеров может превысить 42 млрд долл, ожидает регулятор. Это будет способствовать росту международных резервов до около 35 млрд долл в конце года.

Такие объемы резервов усилят способность НБУ и в дальнейшем поддерживать курсовую устойчивость и постепенно смягчать валютные ограничения.

Вместе с тем, ожидается значительный дефицит текущего счета из-за увеличения импорта на фоне постепенного восстановления внутреннего спроса, расходы значительного количества вынужденных украинских мигрантов и сдержанным экспортом на фоне низких урожаев и ограниченной логистики. Поступление международной помощи будет компенсировать эти факторы.

Правительство наращивает налоговые поступления и объемы внутренних привлечений, но этого недостаточно для финансирования расходов бюджета военного времени и в условиях послевоенного восстановления.

Весомым источником финансирования бюджетных потребностей будет оставаться международная помощь. Последняя, вместе с дальнейшим развитием внутреннего долгового рынка, позволят избежать повторения "печати гривни" для покрытия дефицита бюджета.

В то же время после рекордных показателей дефицита и официального финансирования в этом году со следующего года прогнозируется их постепенное снижение. Причины - наращивание экспортных потоков и постепенное возвращение мигрантов. Однако дефицит и в дальнейшем будет перекрываться значительными объемами внешнего финансирования. Это позволит сохранять объем международных резервов на относительно комфортном уровне.

Напоминаем:

Национальный банк ожидаемо принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% и существенно улучшил прогноз инфляции.

Также регулятор улучшил прогноз восстановления экономики Украины в этом году с 0,3% до 2%, учитывая быстрое восстановление энергосистемы