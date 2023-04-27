На "Укрпочте" назначили новый набсовет: "исчезли" Бернацкая и Прасолова

Правительство опубликовало распоряжение, которым согласовало победителей отбора на должности членов наблюдательного совета "Укрпочты" - среди назначенных лиц исчезли Наталья Бернацкая и Кристина Прасолова.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №371-р.

Так, на должностях членов наблюдательного совета "Укрпочты" согласовали таких лиц:

Абдрасилов Ринат: экс-директор Кыргызской биржи, Старший партнер Cambridge Management Consulting по направлению Стратегия и цифровая трансформация для банковского дела и финтеха;

Карновски Якуб: директор инвестфонда Luma Investment, до переназначения уже был членом наблюдательного совета "Укрпочты", ныне - член НС "Укрзализныци". В качестве эксперта от Всемирного банка участвовал в реформировании железных дорог в Таиланде, Саудовской Аравии и других;

Кэррол Гэри Джон: Великобритания, почтовый бизнес;

Малинская Елена : экс-глава правления Банка Кредит Днепр времен владения банком Виктора Пинчука;

Митюков Игорь: был экс-главой наблюдательного совета Национального депозитария, в 2019 году правительство назначило его независимым членом НС Ощадбанка, но не был согласован НБУ и в конце концов уволен.

Относительно представителей государства в наблюдательном совете, ими стали:

Гура Константин: глава Госэнергоэффективности, до назначения - первый заместитель главы ведомства;

Сергей Деркач: заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, до назначения в 2023 году - заместитель руководителя аппарата и руководитель Департамента предотвращения и выявления коррупции в НАПК.

В марте Министерство экономики сообщило о назначении на должности представителей государства в НС Укрпочты первой экс-заместителя министра юстиции и фигурантки дела о "Золотом Мандарин Ойл" Натальи Бернацкой, а также Кристины Прасоловой - первой экс-заместителя главы Нацдепозитария и экс-заместителя министра экономики. Последняя также является дочерью Игоря Прасолова - экс-министра экономического развития и торговли времен Януковича, который в начале нулевых был главой СКМ Рината Ахметова.

В то же время в распоряжении от 25 апреля Бернацкой и Прасоловой нет.





