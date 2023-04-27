Несмотря на рост экономики, прибыли промпроизводства в Китае упали на 21%

Прибыли в промышленном производстве в Китае упали на 21% в первом квартале года, что свидетельствует о медленном восстановлении промышленности в стране несмотря на общий рост экономики за этот же период.

Об этом сообщает Financial Times.

Так, прибыли промпроизводства в стране упали на 21%. Речь идет о прибыли, возникающей в секторах промышленности, коммерческой и производственной деятельности предприятий.

При этом само промышленное производство выросло на 3%.

Данные о прибыли свидетельствуют о незначительных изменениях по сравнению с первыми двумя месяцами года, когда доходы в сфере промышленности упали на 23% в годовом исчислении.

Промышленная активность в Китае улучшилась по сравнению с другими показателями в последние месяцы после того, как правительство отменило строгие пандемические в конце прошлого года. ВВП страны вырос на 4,5% в первом квартале.

Сейчас рынки пристально наблюдают за восстановлением экономической активности в Китае, ведь наращивание производства в стране может вызвать значительное дополнительное давление на цены, прежде всего на энергетических рынках таких как нефть.

С другой стороны открытие Китая на международном рынке поможет мировой экономике поддерживать спрос, а возвращение китайской промышленности будет способствовать снижению инфляции из-за большего предложения товаров.

Напоминаем:

Экономика Китая, посеченная долговым кризисом, локдаунами и крахом рынка недвижимости, хоть и завершила 2022 год ростом, но он был одним из самых низких с 1970-х годов.