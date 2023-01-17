Економічне зростання Китаю у 2022 році було одним з найгірших за всю історію через COVID

Економічне зростання в 2022 році впало до одного з найгірших рівнів майже за півстоліття, оскільки четвертий квартал надто постраждав від жорстких обмежень, повʼязаних із COVID, та спаду на ринку нерухомості.

Про це пише Reuters.

Квартальне зростання і деякі грудневі показники, такі як роздрібні продажі, перевершили очікування ринку, але аналітики відзначили, що загальний економічний імпульс в Китаї залишався слабким і підкреслили проблеми, з якими стикається Пекін після того, як минулого місяця він різко скасував свою політику "нульового COVID".

Валовий внутрішній продукт (ВВП) виріс на 2,9% в жовтні-грудні в порівнянні з попереднім роком, показали дані Національного бюро статистики у вівторок. Це повільніше, ніж в третьому кварталі (на 3,9%).

Темпи все ще перевищили зростання на 0,4% у другому кварталі і ринкові очікування зростання на 1,8%.

Раптове послаблення Пекіном жорстких антивірусних заходів підвищило очікування економічного відродження в цьому році, але також призвело до різкого зростання кількості випадків захворювання на COVID, що, на думку економістів, може перешкодити зростанню в короткостроковій перспективі.

Спад на ринку нерухомості і слабкий глобальний попит також означають, що відновлення зростання буде в значній мірі залежати від споживачів.

"2023 рік для Китаю буде вибоїстим; мало того, що йому доведеться долати загрозу нових хвиль COVID-19, так ще й погіршення ситуації на ринку житлової нерухомості країни і слабкий світовий попит на її експорт стануть істотними гальмами", - йдеться в записці економіста Moody's Analytics Гаррі Мерфі Круза.

За 2022 рік ВВП збільшився на 3%, сильно не дотягнувши до офіційної мети "близько 5,5%" і різко загальмувавши з 8,4% зростання в 2021 році.

За винятком зростання на 2,2% після першого удару COVID в 2020 році, це найгірший показник з 1976 року.

"Дані про активність у грудні здивували в цілому в бік зростання, але залишаються слабкими, особливо в сегментах попиту, таких як роздрібні витрати", - зазначає Луїза Лоо, старший економіст Oxford Economics.

"Дані на сьогоднішній день підтверджують нашу давню думку про те, що відновлення економіки Китаю буде дещо анемічним на початку, а споживчі витрати будуть ключовим відставанням на початкових етапах", - додала вона.

Опитані Reuters експерти прогнозують, що зростання відновиться до 4,9% в 2023 році, оскільки китайські лідери намагаються подолати деякі ключові фактори, що стримують зростання - політику "нульового COVID-19" і серйозний спад в секторі нерухомості. Більшість економістів очікують, що зростання прискориться з другого кварталу.

Сильний відскок в Китаї може пом'якшити очікувану глобальну рецесію, але він також може викликати більше інфляційних головних болів у всьому світі саме тоді, коли політики починають справлятися з рекордними сплесками цін.

Зняття Пекіном обмежень по боротьбі з COVID змусило підприємства боротися зі зростаючим числом інфекцій, що свідчить про нерівномірне відновлення в найближчій перспективі.

Офіційні дані показали, що безробіття знизилося, незважаючи на те, що виробнича діяльність і сфера послуг постраждали від сплеску COVID-інфекцій. Загальнонаціональний рівень безробіття на основі опитування знизився до 5,5% в грудні з 5,7% в листопаді.

Економічна правда