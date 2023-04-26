Государственная "Центрэнерго" впервые в истории начала экспорт электроэнергии

Трипольская ТЭС Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

26 апреля компания "Центрэнерго", которая находится в управлении Фонда государственного имущества, впервые в своей истории начала экспорт электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Первым зарубежным покупателем электроэнергии стала Молдова.

В Фонде считают, что экспорт позволит "Центрэнерго" уменьшить зависимость от ситуации на отечественном рынке электроэнергии и получить доступ к рынкам ЕС.

"Компания работает над развитием сотрудничества с европейским энергетическим сектором, чтобы увеличить объемы экспорта электроэнергии", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Недавно Украина возобновила экспорт электроэнергии из-за профицита в системе.

Покупателями электроэнергии являются Словакия, Польша и Молдова.

В состав "Центрэнерго" входят Трипольская, Змиевская и Углегорская (временно оккупированная) ТЭС.

"Центрэнерго" по итогам прошлого года получила 7,24 миллиарда гривен убытка, что превысил показатель за 2021 год более чем в 7 раз.

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Экономическая правда