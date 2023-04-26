НБУ не получал документы о передаче "ПИН Банка" Укрпоште

Национальный банк не получал документы, необходимые для согласования смены собственника в связи с возможной передачей "ПИН Банка" Укрпоште.

Об этом Нацбанк сообщил в ответ на запрос ЭП.

В то же время регулятор уточнил, что вопрос того, нужно ли согласовывать с НБУ приобретение Укрпоштой существенного участия в "ПИН Банке", будет решаться "с учетом выбранного правительством способа исполнения решения суда" по конфискации банка.

Как ранее сообщалось, государство рассматривает возможность передать акции конфискованного PINbank государственной Укрпоште. По словам главы Национального агентства предотвращения коррупции Александра Новикова, акции российского PINbank (Первый Инвестиционный Банк) могут передать в уставный капитал "Укрпошты".

В то же время пока нет окончательного решения о передаче банка Укрпоште, непонятно, как именно почтовый оператор может получить его акции или управлять ими.

Регулятор также прокомментировал свое отношение к такой потенциальной передаче банка, ведь фактически это будет означать создание еще одного государственного банка.

НБУ отмечает, что поддерживает принципы стратегического реформирования государственного банковского сектора, которые, в частности, предусматривают уменьшение доли и концентрации государства в банковской системе. В частности, регулятор ссылается на Меморандум с Международным валютным фондом, по которому решение Украины должно согласовываться с общей стратегией по сокращению государственной собственности в банковском секторе.

"Любое решение, которое потенциально может привести к увеличению доли государственной собственности в банковском секторе, должно приниматься в консультациях с экспертами МВФ и строго ограничиваться вопросами, связанными с решениями по национальной безопасности во время действия военного положения и сохранением финансовой стабильности", - заявили в НБУ.







