АРМА ищет управляющего для арестованных активов "Карпатнефтехима"

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем (АРМА), объявило конкурс по отбору управляющего для ведущего предприятия нефтехимической отрасли Украины ООО "Карпатнефтехим" в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

"Предприятие является высокоразвитым хозяйственным комплексом по производству нефтехимической и химической продукции, специализирующейся на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена", - отметили в АРМА

На конкурс по поиску управляющего выставлено:

корпоративные права компании "KARPATY CHEMICAL B.V." (Королевство Нидерланды) в размере 100% доли уставного капитала ООО "Карпатнефтехим", что составляет 2,3 млрд грн;

недвижимое имущество – производственные мощности (основные средства) предприятия;

земельные участки.

Прием документов от участников конкурса продлится до 16:00 29 мая 2023 года.

"Управлять этим активом может как частное, так и государственное или коммунальное предприятие, имеющее опыт управления активами в соответствующей сфере, необходимые ресурсы и предложив наиболее выгодные условия.

Будущий управляющий обязан хранить активы и уплачивать часть полученных доходов в государственный бюджет", - добавили в Агентстве.

Напоминаем:

В августе по ходатайству прокуратуры суд наложил арест на корпоративные права ООО "Карпатнефтехим", одного из крупнейших производителей органических химических веществ в Украине, на сумму более 2,3 млрд. грн., а также на 35 объектов недвижимости этого предприятия.

Предприятие на протяжении 2017-2022 годов уклонилось от уплаты налогов на сумму более 3 млрд. грн. А должностные лица компании противоправно перечислили в пользу юридического лица, подконтрольного российской нефтяной компании, средства на сумму более 5 млрд грн с целью их легализации.

До 2017 года предприятие принадлежало российскому "Лукойлу" - в феврале 2017 года "Лукойл" закрыл операцию по продаже своего последнего актива в Украине - заводу "Карпатнефтехим". После начала большой войны "Карпатнефтехим" остановил работу.

Экономическая правда