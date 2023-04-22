У НКРЕКП назвали два варіанти зміни тарифів на електроенергію

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський, заявив, що наразі розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Голова НКРЕКП зазначив, що питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення наразі є відкритим і повʼязане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури.

"Після ворожих обстрілів енергетичних об’єктів для відновлення живлення споживачів використовувались тимчасові схеми подачі електроенергії. Тож для забезпечення проходженння нового опалювального сезону такі схеми є неможливими", - пояснив Ущапковський.

Відповідно в уряді розглядається питання про перегляд тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

За словами Ущапковського, розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є такі: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год. Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, зробивши відповідні програми цільового соціального захисту.

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Нагадаємо:

​​Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 24 березня, продовжив спеціальний період з пільговими цінами на електроенергію (ПСО).