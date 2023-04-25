Польша хочет запретить импорт украинской "аграрки" до конца года

Польша считает, что запрет импорта украинского продовольствия, который сейчас введен до конца июня, является недостаточным, и будет просить у Евросоюза разрешения продлить его до конца года.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус на пресс-конференции в понедельник вечером, передает RMF24 и Polskieradio24.

Во вторник в Люксембурге должны возобновиться переговоры между вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и пятью странами ЕС (Польшей, Болгарией, Румынией, Словакией и Венгрией) о запрете импорта агропродукции из Украины.

Во время переговоров блок из пяти стран ЕС хотят расширить список продуктов, на которые распространяется запрет на импорт. В частности, они требуют запрета импорта яблочного сока, мяса птицы, муки и фруктов.

Телус отметил, что Польша также будет просить продлить запрет на импорт товаров из Украины с конца июня этого года до конца декабря.

"Европейский Союз предложил, чтобы он продолжался до июня. Мы, конечно, с этим не согласны. До июня - это недостаточно, хотя бы до конца года. Для нас очень важно, чтобы механизмы, которые мы сегодня вводим, действовали дольше и дольше защищали наш польский рынок", - сказал он.

Одним из предложенных Еврокомиссией механизмов урегулирования ситуации был второй пакет помощи пострадавшим фермерам на сумму 100 млн евро, однако пять стран ЕС, которые ввели ограничения импорта, считают такую помощь недостаточной.

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Напоминаем:

"Укрзализныця" в понедельник возобновила перевозки украинской сельскохозяйственной продукции на экспорт железнодорожным транспортом для транзита через территорию Польши, приостановленные с 15 апреля.

Румыния в понедельник, 24 апреля, начнет пломбирование транспортных средств, которые перевозят украинскую аграрную продукцию в режиме транзита.

Сейчас пять стран ЕС, Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия до 30 июня запретили импорт украинского продовольствия, прежде всего - зерна. Сначала Польша запретила и транзит украинского зерна по своей территории, однако в конце прошлой недели транзит все же был разблокирован.





