"Укрзалізниця" відновила транзит зерна через Польщу

Jakub Porzycki/Anadolu Agency via Getty Images

"Укрзалізниця" відновила перевезення української сільськогосподарської продукції на експорт залізничним транспортом для транзиту через територію Польщі, припинені з 15 квітня.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі УЗ.

Відповідні відвантаження дозволено для наземного транзиту і для транзиту до морських портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце і Шецин.

Повідомлення про скасування обмежень на зазначені перевезення компанія отримала від польського перевізника PKP Cargo 21 квітня.

Зазначено, що цьому передувало розпорядження щодо транзитних вантажів з України міністра розвитку і технологій Польщі Вальдемара Буди.

Водночас уточнюється, що дзеркальні обмежувальні конвенції щодо транзиту низки вантажів у напрямку Польщі, запроваджені УЗ із 17 квітня після звернення польських залізничних операторів PKP Cargo і PKP LHS, також буде скасовано незабаром.

УЗ зазначила, що вітає рішення про скасування обмежень на переміщення сільськогосподарських вантажів з України територією Польщі та проводить постійну оперативну роботу спільно з вантажовідправниками для синхронізації перевезень і зменшення черг на прикордонних переходах.

Водночас питання щодо 3 тис. вагонів з українською сільгосппродукцією, які були завантажені та прийняті до перевезення до введення конвенційної заборони польськими перевізниками, залишається невирішеним.