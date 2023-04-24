В "Дії" запустили быстрое получение выдержки о несудимости

В приложении "Дія" стало возможным получить выдержку о несудимости - услуга доступна всем пользователям, достигшим 14 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.

Для того чтобы получить подъемник в "Дії" нужно:

в приложении перейти в раздел Услуги;

выбрать Справки и выдержки — Выдержка об отсутствии судимости;

выбрать тип и цель запроса;

заполнить данные о себе;

отправить запрос.

Если информация содержится в центральной базе данных и не требует дополнительной проверки, то извлечение формируется автоматически. Его можно получить сразу на телефон.

Напоминаем:

Украинцы теперь могут подписывать европейские документы Дія.Подписью-EU, которая соответствует регламенту eIDAS Европейского Союза.