В "Дії" запустили быстрое получение выдержки о несудимости
Понедельник, 24 апреля 2023, 15:54 -
В приложении "Дія" стало возможным получить выдержку о несудимости - услуга доступна всем пользователям, достигшим 14 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.
Для того чтобы получить подъемник в "Дії" нужно:
- в приложении перейти в раздел Услуги;
- выбрать Справки и выдержки — Выдержка об отсутствии судимости;
- выбрать тип и цель запроса;
- заполнить данные о себе;
- отправить запрос.
Если информация содержится в центральной базе данных и не требует дополнительной проверки, то извлечение формируется автоматически. Его можно получить сразу на телефон.
Напоминаем:
Украинцы теперь могут подписывать европейские документы Дія.Подписью-EU, которая соответствует регламенту eIDAS Европейского Союза.