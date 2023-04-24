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В "Дії" запустили быстрое получение выдержки о несудимости

Понедельник, 24 апреля 2023, 15:54 - Анастасия Жарикова

В приложении "Дія" стало возможным получить выдержку о несудимости - услуга доступна всем пользователям, достигшим 14 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.

Для того чтобы получить подъемник в "Дії" нужно:

  • в приложении перейти в раздел Услуги;
  • выбрать Справки и выдержки — Выдержка об отсутствии судимости;
  • выбрать тип и цель запроса;
  • заполнить данные о себе;
  • отправить запрос.

Если информация содержится в центральной базе данных и не требует дополнительной проверки, то извлечение формируется автоматически. Его можно получить сразу на телефон.

Напоминаем:

Украинцы теперь могут подписывать европейские документы Дія.Подписью-EU, которая соответствует регламенту eIDAS Европейского Союза.

Дія Минцифра технології
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Экономическая правда
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