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У "Дії" тестують підпис, який буде дійсним для документів Євросоюзу

Понеділок, 3 квітня 2023, 13:57 - Анастасія Жарикова

Українці відтепер можуть підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу.

Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Наближаємося до цифрового безвізу з ЄС. Тепер зможете підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу. А отже, країни ЄС зможуть перевірити накладений підпис і впевнитись, що документ підписали саме ви. Долучайтеся до бета-тесту", – написав він.

Для користування нової функцією необхідно оновити застосунок "Дія" до останньої версії в він автоматично створюватиме два варіанти підпису: за українським стандартом (ДСТУ) та міжнародним (ECDSA).

"Один клік очима, біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі — і ви укладаєте онлайн-контракт з іноземними партнерами, підписуєте заяву тощо", – додав віцепрем’єр.

Під час бета-тесту підписати документ Дія.Підписом-EU можна на платформах ІD.GОV.UА (ICEI) та у сервісі документообігу "Вчасно". Далі сервіс планують маштабувати.

Економічна правда

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