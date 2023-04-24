Российский Сбербанк запускает конкурента ChatGPT GigaChat

Российский Сбербанк заявил, что выпустил технологию под названием GigaChat как соперника ChatGPT, сначала в режиме тестирования только по приглашениям – таким образом банк присоединился к гонке чат-ботов с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает Reuters.

Сбербанк отметил, что GigaChat отличает его способность общаться на русском более интеллектуально, чем другие иностранные нейронные сети.

Крупнейший российский банк вложил значительные средства в технологии в последние годы, пытаясь снизить зависимость страны от импорта, который стал критически важным, поскольку западные страны сократили экспорт в Россию и ввели санкции из-за вторжения РФ в Украину.

Напоминаем:

Миллиардер Илон Маск хочет запустить платформу искусственного интеллекта, которую он называет "TruthGPT", чтобы бросить вызов таким чатам как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google.