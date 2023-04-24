LVMH стала первой европейской компанией дороже полутриллиона долларов

Рыночная стоимость LVMH превысила 500 млрд долл, что сделало холдинг Louis Vuitton Moët Hennessy первой европейской компанией, которая пересекла этот рубеж.

Об этом сообщает Bloomberg.

Акции парижской LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton выросли на 0,3% до 903,70 евро в понедельник, оценив компанию в 454 миллиарда евро (500 миллиардов долларов).

Спрос на продукцию LVMH, в частности, на сумки Louis Vuitton, шампанское Moet & Chandon и платья Christian Dior, сохраняется несмотря на стремительный рост инфляции и риски рецессии в мире.

В то же время в апреле LVMH предостерег, что наблюдается замедление роста в США, особенно падает спрос на коньяк и кожаные изделия, и некоторые инвесторы опасаются, что акции компании неизбежно упадут, если экономический спад усилится.

Сейчас же беспокойство о рецессии поднимает стоимость LVMH в долларовом эквиваленте. В этом месяце курс евро подскочил до самого высокого за более чем год уровня на фоне падения доллара, вызванного опасением ухудшения экономики США и, как следствие, снижением ставки Федеральной резервной системы в этом году.

Аналитики повышают целевые показатели акций LVMH на фоне стремительного роста. Они видят возможности для дальнейшего роста, поскольку 30 из 36 аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, имеют рейтинг "покупать".

Рост стоимости компании увеличил состояние самого богатого человека мира Бернара Арно до 212 миллиардов долларов, свидетельствует индекс миллиардеров Bloomberg.

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Напоминаем:

Акции холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy выросли до рекордного уровня после того, как китайские покупатели вышли из самых строгих в мире карантинных ограничений и "набросились" на роскошные сумки и ювелирные украшения, вызвав всплеск продаж.