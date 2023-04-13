Ринкова вартість LVMH сягнула рекордних 440 мільярдів євро на тлі висого попиту в Китаї

Акції холдингу Louis Vuitton Moët Hennessy зросли до рекордного рівня після того, як китайські покупці вийшли з найсуворіших у світі карантинних обмежень і "накинулися" на розкішні сумки та ювелірні прикраси, спричинивши сплеск продажів.

Про це пише Bloomberg.

Акції зросли на 5% на паризьких торгах, піднявши ринкову вартість LVMH приблизно до 440 мільярдів євро (485 мільярдів доларів), що є найвищим показником в Європі. Цього року акції зросли більш ніж на чверть після того, як відновився попит з боку Китаю.

Продажі найбільшого підрозділу групи Louis Vuitton, який займається одягом та виробами зі шкіри, зросли на 18% у першому кварталі, майже вдвічі перевищивши очікування аналітиків. Зростання підрозділу в Китаї склало двозначний відсоток, розповыв аналітикам у середу головний фінансовий директор Жан-Жак Гіоні.

За його словами, LVMH "надзвичайно оптимістично" дивиться на Китай у 2023 році. "Показники першого кварталу обіцяють хороші перспективи на решту року", - додав Гіоні.

Однак, за словами виконавчого директора, LVMH спостерігає уповільнення зростання в США, що особливо позначилося на попиті на коньяк і продажах шкіряних виробів.

"У цих результатах є багато хорошого, незважаючи на США", - сказав Роджеріо Фуджіморі, аналітик Stifel, описуючи результати першого кварталу LVMH як "сильний початок року".

У LVMH заявили, що попит зріс у всіх регіонах за перші три місяці, оскільки покупці розкуповували предмети розкоші, від сумок Christian Dior до каблучок Tiffany.

В Японії спостерігалося найсильніше квартальне зростання, яке склало 34%, далі йде 24% зростання в Європі.

Економічна правда