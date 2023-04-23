В Prozorro появился механизм отчетности о невооруженных оборонных закупках 

В системе Prozorro с 23 апреля заработала новая функция - отображение информации о невооруженных оборонных закупках.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

С сегодняшнего дня воинские части и оборонные заказчики, согласно новой редакции Закона "Об оборонных закупках", начнут публиковать информацию о ценах за единицу в своих невооруженных закупках.

По словам заместителя министра экономики Надежды Бегун, оборонные заказчики будут отчитываться именно о невооруженных закупках (питание, вещевое имущество, топливо и т.д.) от 200 тыс. грн для товаров и услуг, и 1,5 млн грн - работ. Отчеты будут содержать ограниченное количество информации - название заказчика, предмет закупки и цену за единицу.

"В случае закупок услуг по питанию заказчикам необходимо будет отчитаться о цене за единицу каждого продукта, входящего в эту услугу. Для этого они смогут загрузить в систему Prozorro файл с соответствующими расчетами", - говорится в сообщении.

Заместитель министра добавила, что министерство также работаем над созданием новой процедуры рамочных соглашений для нужд обороны, благодаря которой оборонцы смогут проводить конкурентные отборы поставщиков через систему Prozorro, и при этом не публиковать чувствительную информацию в систему.

Директор ГП "Прозорро" Николай Ткаченко подчеркнул, что оборонные заказчики могут не публиковать данные об общей сумме и объемах закупок, места доставки, наименование поставщика.

Напоминаем:

Новая процедура закупок для армии должна заработать весной, Минэкономики предлагает закупать продукты не на год, а на квартал и обеспечить публичный контроль над ценами.

Ранее Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщило, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Минобороны назвало эту информацию ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал ранее обнародованную в СМИ информацию о закупках продуктов для нужд армии по ценам в 2-3 раза выше, чем в розничных сетях, - в цену входят не только продукты, но и услуги по их доставке и приготовлению пищи, а относительно цены яиц - в документе допустили техническую ошибку.

Экономическая правда.