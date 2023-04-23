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Производитель MacBook для Apple построит новый завод во Вьетнаме

Воскресенье, 23 апреля 2023, 14:30 - Игорь Пилипив

Компания Quanta Computer, которая является основным производителем MacBook для Apple, построит завод стоимостью 120 млн долларов в северной провинции Вьетнама.

Об этом пишет Bloomberg.

Строительство нового завода, стоимостью 120 млн долларов, на первом этапе будет занимать 22,5 га в индустриальном парке My Thuan. Новый завод станет девятым для тайваньской компании Quanta в мире. 

Отмечается, что пока нет подробной информации о дате завершения строительства завода.  

Напомним:

Заказ на производство Mac Pro в Китае в июне 2019 года получила Quanta Computer Inc.

Apple Вьетнам
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Экономическая правда
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