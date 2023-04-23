Производитель MacBook для Apple построит новый завод во Вьетнаме
Воскресенье, 23 апреля 2023, 14:30 -
Компания Quanta Computer, которая является основным производителем MacBook для Apple, построит завод стоимостью 120 млн долларов в северной провинции Вьетнама.
Об этом пишет Bloomberg.
Строительство нового завода, стоимостью 120 млн долларов, на первом этапе будет занимать 22,5 га в индустриальном парке My Thuan. Новый завод станет девятым для тайваньской компании Quanta в мире.
Отмечается, что пока нет подробной информации о дате завершения строительства завода.
Напомним:
Заказ на производство Mac Pro в Китае в июне 2019 года получила Quanta Computer Inc.