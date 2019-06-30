Apple перенесла виробництво нових комп'ютерів в Китай

Apple Inc. почала складати в Китаї нові комп'ютери Mac Pro - єдині великі пристрої, які американська компанія донедавна виробляла в США.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Замовлення на виробництво Mac Pro в Китаї отримала Quanta Computer Inc., повідомили джерела The Wall Street Journal.

Quanta складає Mac Pro на підприємстві, розташованому поблизу Шанхаю, і його близькість до інших азіатських постачальників Apple, як очікується, дасть змогу компанії заощадити на транспортних витратах.

Mac Pro, вартість яких сягає 6 тисяч доларів, не входять до числа найбільш продаваних продуктів Apple, проте сам факт ухвалення компанією рішення про перенесення виробництва дуже важливий, зазначають експерти.

Apple виробляє основну частину своєї продукції в Китаї, й ескалація торговельного спору США та Китаю може створити їй серйозні проблеми, зазначають експерти.