Доля глобальных платежей, осуществленных в юанях в марте, выросла до 2,26%
Воскресенье, 23 апреля 2023, 13:48 -
В марте доля китайской валюты юань в глобальных платежах выросла до 2,26%.
Об этом сообщает Xinhua, со ссылкой на данные SWIFT.
Так, юань в глобальных платежах вырос с 2,19% в феврале до 2,26% в марте.
Китайская валюта по итогам марта осталась пятой валютой по активности.
Согласно данным SWIFT в прошлом месяце объем платежей в юанях вырос на 25,04% по сравнению с месяцем ранее, когда рост составлял 21,46%.
Также с позиции международных платежей, за исключением еврозоны, юань занимает 7 место с долей 1,67%.
Напомним:
Китайский юань заменил доллар США как наиболее торгуемая валюта в России, через год после того, как вторжение в Украину привело к введению западных санкций против РФ.
Экономическая правда.