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Доля глобальных платежей, осуществленных в юанях в марте, выросла до 2,26%

Воскресенье, 23 апреля 2023, 13:48 - Игорь Пилипив
 
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В марте доля китайской валюты юань в глобальных платежах выросла до 2,26%.

Об этом сообщает Xinhua, со ссылкой на данные SWIFT.

Так, юань в глобальных платежах вырос с 2,19% в феврале до 2,26% в марте. 

Китайская валюта по итогам марта осталась пятой валютой по активности.

Согласно данным SWIFT в прошлом месяце объем платежей в юанях вырос на 25,04% по сравнению с месяцем ранее, когда рост составлял 21,46%.

Также с позиции международных платежей, за исключением еврозоны, юань занимает 7 место с долей 1,67%.

Напомним:

Китайский юань заменил доллар США как наиболее торгуемая валюта в России, через год после того, как вторжение в Украину привело к введению западных санкций против РФ.

Экономическая правда.

юань SWIFT
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