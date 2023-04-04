Китайский юань заменил доллар как самая торгуемая валюта в РФ – Bloomberg

Китайский юань заменил доллар США как наиболее торгуемая валюта в России, через год после того, как вторжение в Украину привело к введению западных санкций против РФ.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным агентства, собранным на основе ежедневных отчетов Московской биржи, юань впервые превысил доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте эта разница стала еще более заметной.

До вторжения объем торгов юанем на российском рынке был незначительным.

"Это изменение произошло после того, как в этом году дополнительные санкции коснулись тех немногих российских банков, которые сохранили возможность осуществлять трансграничные переводы в долларах и других валютах стран, которые Кремль называет "недружественными".

Raiffeisen Bank International, российское подразделение которого остается одним из основных каналов международных платежей в стране, оказался среди кредиторов, на которых усиленно давили европейские и американские органы власти", - пишет издание.

Россия углубила свои связи с Китаем после того, как вторжение в феврале 2022 года привело к разрыву отношений с Западом. В марте 2023 года лидер КНР Си Цзиньпин совершил свой первый зарубежный визит после переизбрания и пообещал Кремлю расширить сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, цепей поставок, мегапроектов, энергетики и высоких технологий.

"Широкомасштабные санкции, направленные против российской финансовой системы, заставили Кремль и российские компании перевести свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, которые отказались присоединиться к любым ограничениям.

В начале этого года Министерство финансов РФ перевело свои рыночные операции в юань вместо доллара и разработало новую структуру Фонда национального благосостояния, которая предусматривает, что 60% его активов будет содержаться в юанях. Банк России регулярно призывает компании и граждан переводить свои активы в рубли или "дружественные" валюты, чтобы избежать риска их блокировки или замораживания", - говорится в статье.

Несмотря на это, доллар до сих пор остается самой популярной валютой на российском рынке, лишь изредка уступая юаню по объемам операций в отдельные торговые дни, согласно биржевым данным, собранным Bloomberg.

Кроме того, хотя юань был более популярным в России, контроль за движением капитала в Китае, а также геополитические опасения среди мировых инвесторов остаются барьером, поскольку Пекин стремится способствовать использованию этой валюты за рубежом. Согласно данным МВФ, на конец прошлого года глобальные валютные резервы, размещенные в юанях, составляли около 2,7% от общей суммы, по сравнению с пиковым показателем в 2,9% в первом квартале.

Экономическая правда