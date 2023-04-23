ЕС рассматривает возможность запрета транзита товаров через РФ - СМИ

Европейский Союз намерен запретить транзит многих товаров через РФ, чтобы усилить соблюдение уже введенных санкций.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Запрет транзита будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, включая несколько типов транспортных средств, но не все товары будут запрещены для перевозки через Россию на пути в третьи страны", - говорится в сообщении.

Агентство подчеркивает, что передовые чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других странах-союзниках, поставляются в РФ через третьи страны, в частности Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Также такие страны как Финляндия и Эстония наблюдают всплеск торговли со странами Центральной Азии, и что эти товары часто идут транзитом через РФ. Некоторые из этих товаров остаются в России или реэкспортируются из третьих стран в РФ.

Также новый пакет предложенных санкций может быть направлен против танкеров и судов, которые не включают навигационные системы, позволяющие отслеживать их перемещение, отмечают эксперты.

Напомним:

Страны "Большой семерки" (G7) обсуждают возможность расширения режима санкций против РФ, включая запрет почти всего экспорта в Москву.