Країни G7 розглядають практично повну заборону експорту товарів до РФ
Країни "Великої сімки" (G7) обговорюють можливість розширення режиму санкцій проти РФ, включаючи заборону майже всього експорту до Москви.
Про це пише Kyodo.
Відповідне рішення може бути прийняте під час саміту G-7, який відбудеться у травні в Хіросімі, на заході Японії.
"Країни G-7 вже припинили експорт широкого спектру товарів до Росії, включаючи продукцію, яка може бути використана у військових цілях, та предмети розкоші. Але останній план може розширити торгове ембарго на вживані автомобілі, шини, косметичні засоби та одяг, повідомило джерело", – йдеться в повідомленні.
Також прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запросив президента Володимира Зеленського приєднатися до зустрічі онлайн. У саміті 19-21 травня беруть участь лідери Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США, а також Європейського Союзу.
Нагадаємо:
Країни "Великої сімки (G7), ймовірно, запровадять нові санкції щодо великих діамантів вагою в один карат від російської алмазодобувної компанії "Алроса", на яку припадає близько третини світових поставок необроблених алмазів.