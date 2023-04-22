В НКРЭКУ назвали два варианта изменения тарифов на электроэнергию

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский, заявил, что сейчас рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Председатель НКРЭКУ отметил, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения сейчас является открытым и связан с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

"После вражеских обстрелов энергетических объектов для восстановления питания потребителей использовались временные схемы подачи электроэнергии. Поэтому для обеспечения прохождения нового отопительного сезона такие схемы невозможны", - пояснил Ущапковский.

Соответственно в правительстве рассматривается вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.

По словам Ущапковского, рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть такие: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч. Главной здесь является задача обеспечить защиту уязвимых категорий потребителей, сделав соответствующие программы целевой социальной защиты.

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Напомним:

Кабинет министров на заседании в пятницу, 24 марта, продлил специальный период с льготными ценами на электроэнергию (ПСО).