Чехия обошлась без импорта газа из РФ в первом квартале 2023 года

Чехия в первом квартале этого года не импортировала газ из России, заменив его поставками из Норвегии и сжиженным природным газом из Нидерландов и Бельгии.

Об этом сообщает ČTK.

Отмечается, что в предыдущие годы доля российского газа во внутреннем потреблении составляла около 97%.

"Впервые в новейшей истории Чехии произошло так, что в течение первого квартала года мы полностью обошлись без поставок газа из России. Это большой успех. Я не знаю ни одной другой страны, которой удалось из года в год избавиться почти 100% зависимости от импорта газа из России", - сказал министр промышленности и торговли Юзеф Сикель.

Однако министр подчеркнул, что ситуация еще не является полностью обеспеченной, поскольку Европа будет иметь меньше чем раньше, чтобы подготовиться к зиме без российских поставок.

Добавляется, что в чешских газохранилищах хранится 1,66 млрд кубометров газа. Это эквивалентно примерно 48% их общей мощности. По данным министерства, это самый высокий показатель по состоянию на 20 апреля за по меньшей мере восемь лет. В течение первого квартала запасы сократились на 1,28 млрд кубометров газа. Средний показатель за последние восемь лет составлял 1,45 млрд кубометров.

Напомним:

Чешская компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома", подав заявление об арбитраже по правилам Международной торговой палаты: требует компенсации 1 млрд чешских крон (45,3 млн долл) из-за недопоставок газа.

Экономическая правда.