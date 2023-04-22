Кредитные дефолтные свопы США достигли самого высокого показателя с 2011 года

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Стоимость страхования суверенного долга США выросла до самого высокого уровня с 2011 года из-за опасений рынка, что правительство может достичь своего долгового потолка раньше, чем ожидалось.

Об этом пишет Reuters.

Спреды на пятилетние кредитные дефолтные свопы США расширились до 51 базисного пункта, свидетельствуют данные S&P Global Market Intelligence. Это более чем вдвое больше, чем в начале года.

Рост американских 5-летних кредитных дефолтных свопов до максимума с 2011 года вызван опасением рынка, что правительство может достичь своего долгового потолка раньше, чем ожидалось.

Долговой потолок - общая сумма средств, которую США может "одолжить" на выполнение действующих государственных обязательств, например социальных выплат, зарплат военным, обслуживание госдолга и тому подобное. Такие средства не предусматривают новых статей расходов. Они лишь позволяют правительству выполнить обязательства, которые уже существуют.

Напомним:

В Конгрессе США снова спорят о повышении долгового потолка - суммы средств, которую правительство США может занять, чтобы вовремя оплачивать свои счета: на этом фоне дефолт по долгу страны остается возможностью, которую нельзя игнорировать.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США, вероятно, достигнут установленного лимита долга в 31,4 трлн долларов 19 января, что заставит принять министерство чрезвычайные меры по управлению денежными средствами, которые могут предотвратить дефолт до начала июня.