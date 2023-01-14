Мінфін США попереджає про досягнення ліміту держборгу вже цього місяця 

getty images

Міністерка фінансів Джанет Єллен заявила, що США, ймовірно, досягнуть встановленого ліміту боргу в 31,4 трлн доларів 19 січня, що змусить міністерство вжити надзвичайних заходів щодо управління грошовими коштами, які можуть запобігти дефолту до початку червня.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Єллен у листі до нового спікера Палати представників Республіканської партії Кевіна Маккарті, коли ліміт буде досягнуто, міністерству потрібно буде почати вживати певних надзвичайних заходів, щоб запобігти невиконанню США своїх зобов’язань", — сказала Єллен у листі до нового спікера Палати представників Республіканської партії Кевіна Маккарті та інших лідерів Конгресу.

"Хоча міністерство фінансів наразі не може надати оцінку того, як довго надзвичайні заходи дозволять нам продовжувати виплачувати зобов’язання уряду, малоймовірно, що готівка та надзвичайні заходи будуть вичерпані до початку червня", – йдеться в листі.

Зазначається, що оцінка міністерства щодо того, що уряд зможе оплатити свої рахунки лише до початку червня без збільшення ліміту, означає крайній термін значно раніше, ніж прогнози деяких зовнішніх бюджетних аналітиків про те, що уряд вичерпає свої кошти та можливості позик десь у третьому кварталі календарного 2023 року.

Додається, що республіканці, які зараз контролюють Палату представників, погрожували використати верхню межу боргу як важіль, щоб вимагати скорочення витрат від демократів та адміністрації Байдена.

Вашингтон та Уолл-стріт занепокоєні можливою жорсткою боротьбою за стелю боргу цього року, яка може бути принаймні такою ж руйнівною, як затяжна боротьба 2011 року, яка спричинила короткочасне зниження кредитного рейтингу США та роки примусового внутрішнього та скорочення військових витрат.

Нагадаємо:

Споживчі ціни в США знизились в грудні на тлі зниження цін на бензин та інші товари - це свідчить про те, що інфляція тепер має стійку тенденцію до зниження.