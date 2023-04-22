Страны G7 рассматривают практически полный запрет экспорта товаров в РФ

Страны "Большой семерки" (G7) обсуждают возможность расширения режима санкций против РФ, включая запрет почти всего экспорта в Москву.

Об этом пишет Kyodo.

Соответствующее решение может быть принято во время саммита G-7, который состоится в мае в Хиросиме, на западе Японии.

"Страны G-7 уже прекратили экспорт широкого спектра товаров в Россию, включая продукцию, которая может быть использована в военных целях, и предметы роскоши. Но последний план может расширить торговое эмбарго на подержанные автомобили, шины, косметические средства и одежду, сообщил источник", - говорится в сообщении.

Также премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласил президента Владимира Зеленского присоединиться к встрече онлайн. В саммите 19-21 мая принимают участие лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского Союза.

Напомним:

Страны "Большой семерки (G7), вероятно, введут новые санкции в отношении крупных бриллиантов весом в один карат от российской алмазодобывающей компании "Алроса", на которую приходится около трети мировых поставок необработанных алмазов.