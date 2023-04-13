У G7 готують на травень нові санкції проти діамантової галузі РФ – ЗМІ

Країни "Великої сімки (G7), ймовірно, запровадять нові санкції щодо великих діамантів вагою в один карат від російської алмазодобувної компанії "Алроса", на яку припадає близько третини світових поставок необроблених алмазів.

Про це пише індійське видання The Economic Times з посиланням на місцевих керівників галузі. Індія є світовим центром ограновування алмазів.

"Ми чули з різних джерел, що будуть нові санкції, і вони почнуться з великих діамантів", - сказав ET голова Ради зі сприяння експорту дорогоцінних каменів і ювелірних виробів Віпул Шах.

"Однак ми не маємо жодного уявлення про те, в якій формі будуть введені санкції. Це вплине на зайнятість працівників алмазної галузі в Сураті (там працюють 3 млн людей), а також в Саураштрі, Амрелі і Бхавнагарі", - додав він.

Наразі Індія може вільно експортувати необроблені камені з Росії до США та інших країн G7 за умови, що вони пройдуть істотну трансформацію в індійській алмазообробній і полірувальній промисловості, пише видання.

За словами співрозмовників видання країни G7, ймовірно, запровадять нові санкції під час зустрічі 19-21 травня в Японії напередодні ювелірної виставки в Лас-Вегасі, що відбудеться в перший тиждень червня.

Як тільки санкції почнуть діяти, з'явиться невизначеність щодо зайнятості в алмазодобувному секторі Індії, пише видання.

"Кількість осіб, зайнятих в огранюванні та поліруванні алмазів, набагато вища порівняно з нафтовою промисловістю. Країни G7 мають переглянути це питання", - сказав один зі співрозмовників.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що представники Сполучених Штатів і ЄС провели зустріч з керівниками компаній діамантової промисловості й торгівлі щодо запровадження ефективних обмежень проти діамантової галузі Росії.

У лютому повідомлялося, що країни "Групи семи" (G7) та Європейський Союз обговорюють шляхи відстеження руху російських діамантів через кордони, що може прокласти шлях до обмежень на торгівлю ними в майбутньому.

Попередні спроби ЄС накласти санкції на російські діаманти наштовхнулися на опір країн-імпортерів, таких як Бельгія. Вони стверджують, що ці зусилля будуть марними, оскільки транзакції просто будуть здійснюватись в іншому місці, де механізму відстеження діамантів немає.

США запровадили санкції проти російського гірничодобувного гіганта "Алроса", на частку якого припадає близько третини світової торгівлі необробленими алмазами вартістю 80 мільярдів доларів. Але ці заходи мали обмежений вплив, оскільки більша частина торгівлі здійснюється через інші ринки, наприклад Індію.

Економічна правда