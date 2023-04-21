Неудачный запуск ракеты и разочарование от Tesla: состояние Маска упало на $13 миллиардов

На фоне неутешительных новостей одновременно из ряда компаний, владельцем которых является миллиардер Илон Маск, его состояние за сутки упало более чем на 12,6 млрд долл.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, Tesla Inc. разочаровала инвесторов своими результатами за первый квартал, в результате чего акции производителя электрокаров упали на 9,75% в четверг до 162,99 долларов.

Вместе с тем экспериментальная ракета Starship, разработанная компанией SpaceX, через четыре минуты после запуска взорвалась над Мексиканским заливом.

В Twitter, как и обещал Маск несколько недель назад, многие пользователи потеряли свои старые синие галочки верификации за то, что решили не платить 8 долларов в месяц.

Падение акций Tesla имело самые непосредственные последствия для состояния Маска. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, оно сократилось на 12,6 миллиарда долларов за день, что стало самым большим падением в этом году.

Его доля в Tesla, включая акции и опционы, составляет большую часть его состояния в 163,9 миллиарда долларов, хотя SpaceX стала более важной, поскольку ее оценка стремительно растет.

Маск является главным исполнительным директором обеих компаний, а также Twitter, социальной сети, которую он приобрел в прошлом году.

Он остается вторым самым богатым человеком в мире после французского магната роскоши Бернара Арно, и в этом году его состояние выросло на 26,8 миллиарда долларов благодаря 32% росту акций Tesla.

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