Немецкий производитель шин Continental договорился о продаже завода в РФ – СМИ

Немецкий производитель шин Continental, владеющий заводом шин в российской Калуге, подписал соглашение о продаже своей доли в торговой компании "Континентал Тайрс Рус" с российским АО "Промышленные активы С8".

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на отчетность "Континентал Тайрс Рус".

Отмечается, что "Континентал Тайрс Рус" связана с S8 Capital российского бизнесмена Армена Саркисяна, занимающейся гослотереями.

"Судя по всему, аналогичная сделка была заключена и по заводу шин, сейчас обе ожидают одобрения властей. Армена Саркисяна называли партнером совладельца дилера "Авилон" Александра Варшавского, сам "Авилон" сейчас покупает калужский завод Volkswagen. Аналитики отмечают, что индустриальный партнер может гарантировать шинному заводу объемы поставок", - говорится в статье.

Газета добавляет, что соглашение было подписано в феврале, но на конец марта, когда была подписана отчетность, требования по закрытию сделки не были выполнены в полном объеме.

В начале марта гендиректор Continental Николай Сетцер говорил, что продажа активов в РФ, которую обсуждает компания, включает и завод шин в Калуге (ООО "Континентал Калуга").

В российском офисе Continental на вопрос о сделке с АО "Промышленные активы С8" и статусе сделки лишь отметили, что компания рассматривает различные стратегии в отношении своих российских активов, в том числе и контролируемый выход с рынка.

Напомним:

Немецкий производитель шин Continental в марте 2023 года заявил, что находится на продвинутой стадии продажи своих российских активов.

Ранее сообщалось, что после российского вторжения в Украину компания закрыла свою фабрику в Калуге, но вскоре была вынуждена временно ее открыть.

"Наши сотрудники и менеджеры в России столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы воздержимся от обслуживания местного спроса", - заявляли в компании.

Экономическая правда