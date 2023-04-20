Европарламент утвердил регулирование криптовалют

Европарламент 20 апреля принял историческое решение для рынка криптоактивов, одобрив новые общие правила надзора и защиты прав потребителей в отношении криптовалют - Markets in Crypto assets (MiCА).

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В Европарламенте проголосовали 517 голосами "за", 38 "против" и 18 воздержались.

MiCA - это документ, который предусматривает регулирование виртуальных активов в ЕС, защищая пользователей и инвесторов в этой области, пояснили в украинском регуляторе.

"Это действительно историческое событие, я уверен, Украина будет одним из первых государств, которое имлементирует этот регламент в национальное законодательство. Сейчас текст законопроекта почти готов и вскоре мы начнем обсуждение с основными стейкхолдерами", - заявил член НКЦБФР Юрий Бойко.

Отмечается, что НКЦБФР вместе с партнерами активно работает над запуском рынка виртуальных активов в Украине и за основу взят именно Регламент MiCА.

Такое решение законодателей ЕС делает его первой крупной юрисдикцией в мире, которая ввела всеобъемлющий закон о криптовалютах, добавляет профильное издание Coindesk.

Европейский парламент также проголосовал 529 голосами против 29 за отдельный закон, известный как "Положение о переводе средств", который требует от криптооператоров идентифицировать своих клиентов с целью предотвращения отмывания денег, добавляет издание.

Голосование состоялось после дебатов в среду, во время которых законодатели в основном поддержали планы заставить провайдеров криптокошельков и бирж получать лицензию для работы во всем блоке, а также требовать от эмитентов стейблкоинов, привязанных к стоимости других активов, поддерживать достаточный уровень резервов.

В своем твите представитель Европейской комиссии Майред МакГиннес описала голосование как "первое в мире" по правилам регулирования криптовалют.

"Мы защищаем потребителей и гарантируем финансовую стабильность и целостность рынка", - заявила МакГиннес.

Правила начнут применяться со следующего года.

В заявлении, опубликованном Европейским парламентом, депутат Стефан Бергер, который руководил переговорами по закону, сказал, что правила ставят ЕС "в авангард токеновой экономики".

"Европейская индустрия криптоактивов имеет регуляторную ясность, которой нет в таких странах, как США. Сектор, пострадавший от краха FTX, может восстановить доверие", - резюмировал он.

Экономическая правда