В оккупированном Крыму планируют "национализировать" бизнес матери Гетманцева
Российские оккупационные власти Крыма намерены "национализировать" бизнес матери украинского народного депутата Даниила Гетманцева,.
Об этом заявил спикер российского "парламента" Крыма" Владимир Константинов, пишет российское пропагандистское агентство "ТАСС".
"Мы проверим сведения о наличии крымской жилплощади нардепа, подельника Зеленского, из пресловутой фракции "Слуга народа"... И, если сведения подтвердятся, поставим вопрос о ее национализации", - сказал Константинов.
Он подчеркнул, что имущество, которое принадлежит "недружественным России лицам", будет выявлено, даже если оно оформлено на доверенных лиц и родственников.
Ранее журналисты Bihus Info обнаружили, что мать народного депутата, главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева Елена Гетманцева имела бизнес в оккупированном Крыму после 2014 года.
В материале, в частности, говорится, что Дмитрий Махаринский - руководитель представительства юридической компании Гетманцева Jurimex в Крыму до 2014 года - ведет дела российского клона одной из фирм Елены Гетманцевой, которая занимается арендным бизнесом.
Сам Гетманцев в комментарии журналистам, что помещение пока потеряно и вернется после деоккупации Крыма.
При этом он отмечает, что "Юримекс" не продолжает предоставлять услуги в оккупированном Крыму.
"Сейчас Юримекс утверждает, что у них нет проектов в АРК. Действительно, раньше у нас был юрист непосредственно в Крыму. Но он был уволен в мае 2014-го, когда мы окончательно вышли из всех проектов в АРК. Я не знаю, чем он сейчас занимается, поскольку отношения после того не поддерживались.
Моя мама действительно активно занималась бизнесом с начала 90-х. Как справедливо указано в сюжете, она построила успешный и достаточно крупный международный бизнес задолго до начала моей политической карьеры. У нее действительно были активы в АРК. Но после 2014 года эти активы - просто папка с документами. Доступ к ним был утрачен по известным причинам. После начала оккупации ни я, ни моя семья в Крыму не были.
Я предполагаю, что имущество могли "национализировать", "переоформить" - я ничему не удивлюсь. Но точно ни я, ни моя семья к этому не имеет никакого отношения", - добавил Гетманцев.
Экономическая правда