Гетманцев обслуживал друга Януковича, а его мать имела бизнес в Крыму после оккупации – СМИ

Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев обслуживал семейные компании друга Януковича и экс-главы "Укравтодора" Владимира Демишкана, не задеркларировал семейную компанию во Франции, а его мать имела бизнес в оккупированном Крыму после 2014 года.

Об этом говорится в расследовании Bihus Info.

Схемы в "Укравтодоре"

Журналисты напоминают, что во времена Януковича одним из центров "дерибана" бюджетных средств был "Укравтодор" "во главе с популярным персонажем антикоррупционных расследований" Владимиром Демишканом (приятелем Януковича).

"При его председательстве особое место под солнцем УАД получили компании "Дор-Строй" и "Юникобуд", которые вместе "натендерили" около 1,5 миллиарда. А бывало и такое, что контракты на десятки миллионов дарились вообще без тендера. Почему? Потому что соучредителем обеих компаний была жена Демишкана.

Позже эти компании начали переоформлять и расширять, создавая "матрешки" в Британии и на Кипре. Конечно, журналисты уже тогда говорили о коррупционных схемах. В 2012 году оказалось, что интересы двух британских контор представлял лично Гетманцев. А доверенность ему была выдана еще в 2010 году. Также в октябре 2010 года компания Гетманцева Jurimex получила контракт на юридическое обслуживание всего "Укравтодора", - выяснили журналисты.

Расследователи на основе судебных реестров также установили, что по документам этот бизнес был хронически убыточным. "Даже суд признал бухгалтера виновной в занижении налога на прибыль на 7 миллионов и еще НДС на почти 4 миллиона. И это только за ноябрь 2012 года", - говорится в сюжете.

После Революции Достоинства 2014 года Демишкан сбежал в РФ и получил российский паспорт. Зато директором двух британских фирм становится почти 90-летняя двоюродная бабушка Гетманцева Валентина Лупандина.

"В 2015 году она выводит компании из "Дор-Строя". Основная доля компании переходит на украинское ООО "Трейдинг Север", записанное на юриста Jurimex. Так проходит несколько лет. За это время "Дор-Строй" "натендерит" еще 150 миллионов и упорно не будет платить налоги", - подчеркивают журналисты.

Незадекларированная компания во Франции

Присоединившись к команде Владимира Зеленского в 2019 году, Гетманцев задекларировал бизнес матери - Елены Гетманцевой - и ее активы - недвижимость и автомобили. Расследователи обращают внимание, что мама нардепа - основательница одного из самых известных в Украине туроператоров TPG.

Отмечается, что TPG указано в декларации Гетманцева. Кипрская TPG записана на другую кипрскую компанию - Dunkley Marketing LTD, которая непосредственно принадлежит матери Гетманцева. Dunkley Marketing LTD в декларации не указали.

Как выяснили журналисты, в 2012-2013 годах Dunkley Marketing LTD получила более 1 млн евро, от бельгийского оффшора, откуда эти средства у оффшора - неизвестно. При этом расследователи выяснили, что примерно 1 млн евро Dunkley Marketing LTD заняла французской компании Елены Гетманцевой.

Сам нардеп рассказал расследователям, что эта французская компания, вероятно, связана с туризмом и сдачей в аренду номеров. По его словам, он не планировал скрывать что-то от декларирования и не внес эту компанию, поскольку мать не называла этой фирмы для внесения в декларацию.

Бизнес в Крыму после 2014 года

Журналисты обращают внимание, что с конца 2000-х годов Jurimex обслуживал гостиничный комплекс "Рипарио" (в советское время - ПАО "Прибрежный") под Ялтой. По данным расследователей, его владельцами стали родственники тогдашнего заместителя генпрокурора Виктора Кудрявцева и его тестя, экс-судьи Верховного Суда Виктора Кононенко.

В материале говорится, что впоследствии комплекс оформили на британскую компанию, следы которой ведут на Кипр - к компании, которую ранее использовали, чтобы скрыть семейный семейный бизнес Демишкана.

Как выяснили журналисты, пакет акций получила Ирина Мельниченко - совладелица "Рипарио" и партнерша Гетманцева. Гетманцев подтвердил расследователям, что его юристы вели дела отеля и целой группы различных бизнесов, так называемым "фасадом" которых была Мельниченко.

Jurimex предоставляла им целый спектр услуг, говорят расследователи. А осенью 2014 года - после оккупации Крыма Россией - Мельниченко летит в Москву. Тогда же в российском реестре появились компании-клоны украинских фирм, на которые зарегистрировали недвижимость и денежные потоки гостиничного бизнеса под Ялтой, говорится в расследовании.

Бизнес фактически признал юрисдикцию РФ и начал платить налоги в бюджет РФ. Две компании, на которых зарегистрированы два дома и нежилые помещения, тоже начинают платить налоги оккупантам, миноритарную долю компаний имел Гетманцев, говорят расследователи.

Сам Гетманцев заявил, что Jurimex прекратил сопровождать компании, которые остались в Крыму. Но, как выяснили расследователи, юридическое сопровождение "Прибрежного" в 2022 году продолжал вести Дмитрий Махаринский - руководитель представительства Jurimex в Крыму до 2014 года.

Также в материале говорится, что Махаринский ведет дела российского клона одной из фирм Елены Гетманцевой, которая занимается арендным бизнесом.

Сам Гетманцев в комментарии журналистам, что помещение пока потеряно и вернется после деоккупации Крыма.

В то же время компания имеет свою фирму-клона, которая зарегистрирована в том же помещении и директор которой - Махаринский. До 2016 года клон висел на кипрской Dunkley marketing LTD из структуры туристического бизнеса матери Гетманцева, резюмировали журналисты.

Реакция Гетманцева

После выхода материала нардеп прокомментировал расследование у себя в Telegram.

"Журналисты сделали сюжет о событиях более чем 10-летней давности, то есть задолго до этой всей политики. События, которые касались не меня непосредственно - частично клиентов, которых вела юридическая фирма, в которой я тогда работал.

Частично бизнеса моей мамы, которым я, конечно, не занимался. Частично бизнеса клиентов, к которому я даже малейшего отношения не имел", - написал Гетманцев.

Комментируя факты о сотрудничестве с "Укравтодором", он заявил, что "наша фирма Юримекс действительно пыталась войти в круг компаний, которые сотрудничали с Укравтодором".

"Мы считали, что у нас есть надлежащая профессиональная экспертиза, но не было достаточно наработанных проектов, которые можно было бы вложить в портфолио для подтверждения нашего опыта. Поэтому мы откровенно демпинговали чтобы получить какие-то проекты. Некоторые проекты, типа разработки Дорожного кодекса Украины, мы делали вообще без четких обязательств по оплате. В результате, собственно, так и произошло, и оплату за эти работы мы не получили.

Учитывая такое положение дел и публичный резонанс с некоторыми действиями клиента, мы в конце концов самостоятельно вышли из этого проекта. Я попросил Юримекс, чтобы предоставили цифры. Они говорят, что за несколько лет сотрудничества общая сумма, которую получила компания, составляла лишь 407 тысячи гривен", - утверждает нардеп.

При этом он отмечает, что "Юримекс" не продолжает предоставлять услуги в оккупированном Крыму.

"Сейчас Юримекс утверждает, что у них нет проектов в АРК. Действительно, раньше у нас был юрист непосредственно в Крыму. Но он был уволен в мае 2014-го, когда мы окончательно вышли из всех проектов в АРК. Я не знаю, чем он сейчас занимается, поскольку отношения после того не поддерживались.

Моя мама действительно активно занималась бизнесом с начала 90-х. Как справедливо указано в сюжете, она построила успешный и достаточно крупный международный бизнес задолго до начала моей политической карьеры. У нее действительно были активы в АРК. Но после 2014 года эти активы - просто папка с документами. Доступ к ним был утрачен по известным причинам. После начала оккупации ни я, ни моя семья в Крыму не были.

Я предполагаю, что имущество могли "национализировать", "переоформить" - я ничему не удивлюсь. Но точно ни я, ни моя семья к этому не имеет никакого отношения", - добавил Гетманцев.

Комментируя факты о вероятном недекларировании компании матери, депутат заявил, что не ведет с ней совместное хозяйство, "поэтому в целом имел полное право не отражать ее в декларации, как кстати, мне советовали юристы".

"Но как честный политик считал необходимым добровольно указать то, что знал. И спасибо, об этом также указано в сюжете.

Второе,- я отразил все активы моей матери, которые были мне известны, или сведения о которых я сумел найти. У меня не было никакого смысла принимать решение декларировать имущество моей матери, но при этом сознательно не указывать какие-то из ее активов", - резюмировал он.

Экономическая правда