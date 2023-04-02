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Bolt самостоятельно покроет расходы на "налог на Google", чтобы сохранить цену для пользователей

Воскресенье, 2 апреля 2023, 18:00 - Экономическая правда
 
getty images

Сервис такси Bolt самостоятельно покроет расходы на уплату налога на добавленную стоимость с операций по предоставлению электронных услуг ("налога на Google"), чтобы сохранить цену для пользователей. 

Об этом ЭП рассказал руководитель направления райд-хейлинга компании Bolt в Украине Сергей Павлик. 

Согласно "налогу на Google" нерезиденты, предоставляющие физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, должны платить налог по ставке 20%. 

По словам Сергея Павлика, худшее, что ожидалось - это дополнительный рост цены для пользователей приложения Bolt. Однако сервис такси возьмет на себя обязательства по покрытию 20% налога. 

Это означает, что ни для водителей, ни для пользователей цена не будет изменена. 

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что в феврале - марте 2023 года такие компании, как Uber и Bolt стали плательщиками этого налога.

Напомним:

В феврале - марте 2023 года сервисы заказа такси Uber и Bolt стали плательщиками налога на добавленную стоимость с операций по предоставлению электронных услуг ("налога на Google").

Bolt налоги
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