Bolt самостоятельно покроет расходы на "налог на Google", чтобы сохранить цену для пользователей

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Сервис такси Bolt самостоятельно покроет расходы на уплату налога на добавленную стоимость с операций по предоставлению электронных услуг ("налога на Google"), чтобы сохранить цену для пользователей.

Об этом ЭП рассказал руководитель направления райд-хейлинга компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Согласно "налогу на Google" нерезиденты, предоставляющие физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, должны платить налог по ставке 20%.

По словам Сергея Павлика, худшее, что ожидалось - это дополнительный рост цены для пользователей приложения Bolt. Однако сервис такси возьмет на себя обязательства по покрытию 20% налога.

Это означает, что ни для водителей, ни для пользователей цена не будет изменена.

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что в феврале - марте 2023 года такие компании, как Uber и Bolt стали плательщиками этого налога.

Напомним:

В феврале - марте 2023 года сервисы заказа такси Uber и Bolt стали плательщиками налога на добавленную стоимость с операций по предоставлению электронных услуг ("налога на Google").