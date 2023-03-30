Uber і Bolt стали платниками "податку на Google" – Гетманцев

У лютому - березні 2023 року сервіси замовлення таксі Uber та Bolt стали платниками податку на додану вартість з операцій з надання електронних послуг ("податку на Google").

Про це повідомив у Telegram голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

За його словами, загалом у 2023 році міжнародні компанії вже сплатили "податку на Google" до держбюджету на 1,9 млрд гривень.

Гетманцев додав, що за четвертий квартал 2022 року збір податку становив 1,9 млрд грн (52,1 млн дол), що на 400 млн грн (12,1 млн дол) більше, ніж за попередній квартал.

При цьому, за словами нардепа, найбільші платники податку за вказаний період - Google.Play, Apple, Google, Valvesoftware, Playstation, Netflix і Etsy.

"Станом на 01.01.2023 року знаходиться на обліку 86 осіб-нерезидентів, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України та подають звіти.

У лютому - березні 2023 року такі компанії, як Убер і Болт стали платниками цього податку", - додав Гетманцев.

Економічна правда